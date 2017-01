Eli, look "selvaggio" a Miami

La Canalis disegna gioielli per First People First

6/12/2012

L'occhio socchiuso rende il suo sguardo intrigante e con il tubino nero in pelle è una sexy dark lady. Ad abbracciarla c'è un uomo. Nessuno spasimante, è Renzo Rosso, patron Diesel. Elisabetta Canalis, volata a Miami per partecipare all'evento First People First, si è goduta anche la mostra di Art Basel. Su Twitter aggiunge una sua immagine in cui posa in pantaloncini, maglietta e senza scarpe appoggiata a una statua gigante di Hello Kitty. Stupenda.

foto Twitter

Mentre in Italia neve e maltempo sanciscono l'inizio dell'inverno, Elisabetta si gode il caldo della Florida con pochi indumenti addosso. Sensuale anche con un look “selvaggio” si lascia “scoprire” dai suoi follower nella sua totale bellezza. Non è la prima volta che restiamo incantati ad ammirare il suo fisico, ma è vero che non ci stanchiamo mai di farlo. Amante della cucina sana e dello sport, la Canalis mostra fiera i risultati di tanta attenzione.



Di sera avviene la trasformazione. Il look cambia: capelli sciolti, pochi gioielli e un abito aderente per un evento speciale del quale è in parte protagonista. Per il brand First People First la showgirl ha disegnato con Beppe Calligari una nuova collezione di gioielli. L'edizione limitata si chiama Calibro 12.