Bar Refaeli, vista da dietro... è super sexy

Scatto in topless e lato b su Twitter

6/12/2012

Piedi e ginocchia immersi nell'acqua, di spalle, in mano il reggiseno e i lunghi capelli sulle spalle. In primo piano un lato b da mozzare il fiato e curve scultoree."Watch your back" cinguetta, "Guardati alle spalle...". Lei è una delle top model più belle e pagate del mondo, ex fidanzata di un super divo hollywoodiano...

foto Twitter

Bar Refaeli naturalmente. Che su Twitter, la sua finestra privata per mantenere vivo il suoi rapporti "social", posta questo scatto superbo in cui mostra tutta la sua bellezza da venere scolpita e un messaggio con l'invito ironico a non perdere di vista chi o cosa ci sta dietro le spalle. Il doppio senso giocato sul termine "Back" è inequivocabile"..



Il suo didietro è supersexy. Leonardo Di Caprio si è proprio lasciato sfuggire un vero capolavoro di femminilità. Ma da quando i due facevano coppia di tempo ne è passato. La carriera di Bar è in continua ascesa, la sua attività "social" molto intensa. Ecco gli ultimi scatti postati dalla sensuale modella israeliana, appena sveglia e seduta dal dentista compresi.