Michelle, ecco i suoi ciabattoni

La Hunziker su Twitter mostra i suoi "preziosi" accessori

6/12/2012

Ecco svelato cosa indossa Michelle Hunziker quando non calza il tacco 12. Delle buffe pantofole con tanto di occhioni e bocca larga. E' così che tiene in caldo i piedi nel suo camerino prima della diretta di Striscia. Non sappiamo se anche a casa utilizzi lo stesso modello in presenza del fidanzato icona di stile ed eleganza, Tomaso Trussardi. Ma considerando l'innata simpatia della conduttrice potremmo supporre che ne abbia comprato un paio anche a lui.

foto Twitter

E' la showgirl più simpatica e ironica della tv. Con la sua risata contagiosa, i suoi occhi sorridenti e la battuta sempre pronta, Michelle ha conquistato il cuore di tutti gli italiani da tempo. Felice più che mai in questo periodo, dove il lavoro e l'amore vanno a gonfie vele, gioca con la sua autoironia mostrandosi con dei singolari ciabattoni seduta sulla poltrona del suo camerino. Qualche giorno prima aveva fatto la stessa cosa calzando una ciabatta con un "lui" sul piede destro e una "lei" sul sinistro. Il tutto rigorosamente documentato su Twitter: "Un bacio a tutti voi!!! Cia-bat- woman!:-)".



E pensare che nelle occasioni mondane o quando viene paparazzata per strada al fianco di Tomaso ha un look raffinato e impeccabile. Mentre i rumors sulla sua gravidanza si fanno sempre più insistenti potremmo anche immaginare che le pantofole di Michelle non siano utilizzate a caso.