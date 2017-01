Weekend d'amore per la Minetti

Con Giuseppe Cipriani nella "romantica" Ibiza

6/12/2012

Romantico weekend a Ibiza per l'ex consigliera Minetti e il ristoratore Giuseppe Cipriani. Pizzicata insieme da Novella 2000, la coppia si è concessa raffinati pranzetti nei locali più rinomati dell'isola durante i quali Nicole ha dimostrato tutto il suo affetto al nuovo compagno giocherellando con la sua mano e lanciandogli sguardi d'intesa. Passeggiate, footing e appuntamenti di lavoro hanno riempito le giornate dei due inseparabili fidanzatini.

foto Kika Press



Si frequentano da un mese abbondante e sono già una cosa sola. Mentre Cipriani gira il mondo per affari, lei si è liberata dai suoi impegni politici, calandosi nei panni di testimonial per Fruscio, e di fidanzata a tempo pieno.



Da Venezia infatti la coppia si è spostata nell'isola più movimentata delle Baleari per controllare come procedono i lavori di IbiZero, discoteca acquisita dal ristoratore che verrà inaugurata la prossima estate.



Nicole e il suo facoltoso principe azzurro se la spassano al ristorante, prima da soli a pranzo, poi con amici a cena, godendo del sole e delle prelibatezze spagnole. Lei, con un paio di occhiali da sole, si mostra senza un filo di trucco. Unico vezzo lo smalto rosso fuoco. Una maglietta scollata sul décolleté e dei leggings tutti bucati (rigorosamente alla moda) hanno dato un po' di colore al suo look. Tanti sguardi d'intesa e poche parole per la neo coppia.



Poi un giro a piedi e una piccola distrazione, ripetuta per ben due volte, rendono il loro rientro a casa un po' più movimentato. Giuseppe, senza chiavi, si ritrova a dover scavalcare, senza troppa fatica, il muretto della sua villa per aprire il cancello alla Minetti. Che il 47enne voglia dimostrare alla sua amata, di vent'anni più giovane, che è ancora perfettamente in forma?



Concluso il fine settimana insieme, Nicole e Giuseppe si sono allontanati solo per pochi giorni. Mentre lui è volato a Londra per lavoro, lei ha fatto una puntatina a Milano per poi imbarcarsi e raggiungerlo in Inghilterra. Se non è amore questo...