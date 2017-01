Belen e Stefano, amore al bacio

A Milano per un aperitivo con gli amici... bocche appiccicate

6/12/2012

Staccati non riescono a stare nemmeno un minuto e così anche un aperitivo con amici si trasforma in un siparietto romantico e passionale per Belen e Stefano De Martino. Al Sant'Ambroeus di Milano, tra una patatina e l'altra, i due non smettono di baciarsi e coccolarsi.

foto Olycom

Belen sfoggia tutta la sua luminosa bellezza di futura mamma, Stefano le siede accanto e non le stacca gli occhi di dosso. Ed è un tripudio di baci, giochi di mano, teneri abbracci. Questi due sono proprio innamorati non c'è dubbio. E non importa se sono seduti ad un tavolo con amici, se il locale è affollato, se i paparazzi sono appostati in pole position.



Il loro amore l'hanno gridato ai quattro venti sin dall'inizio e hanno intenzione, pare, di continuare a farlo, non saranno certo questi baci appassionati a scandalizzare nessuno. Gli "scandali" appartengono al passato di Belen, adesso la showgirl argentina ha davvero voltato pagina, sta per diventare mamma e bacia con amore l'uomo che le ha permesso di realizzare questo bellissimo sogno.