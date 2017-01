Guendalina e Daniele di nuovo insieme

Incontro segreto con bacio

5/12/2012

La loro love story è finita da qualche mese ormai, ma tra Guendalina Canessa e Daniele Interrante sembra essere improvvisamente ritornata la passione. Le foto pubblicate da Settimanale Nuovo parlano chiaro. L'ex gieffina è in macchina con il tronista e ci scappa un bacio...

foto Settimanale Nuovo

Questo incontro segreto potrebbe rimettere tutto in discussione, la separazione, le nuove relazioni, le accuse e i rancori. Si tratta di un vero ritorno di fiamma, oppure di una decisione presa per amore di Chloe, la figlia avuta insieme? Avvistati a Milano, qualche giorno prima che la Canessa partisse per il Kenya, come annunciato su Twitter, i due sembrano tuttavia più che intimi.



Forse si sono incontrati solo per discutere della gestione della piccola durante l'assenza di Guendalina o per salutarsi, poi però l'attrazione reciproca pare aver avuto la meglio. Si riapre un nuovo capitolo, forse Guendalina vuole dare un'altra chance a Daniele, perdonarlo e dimenticare il tradimento, forse il bene di Chloe è più importante di ogni altra cosa per tutti e due e ricominciare può essere la giusta chiave per la serenità di tutti e tre. Al ritorno di Guenda dal Kenya gli scenari saranno sicuramente più chiari. E Natale potrebbe portare belle notizie.