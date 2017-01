A Las Vegas bellezze planetarie riunite

Tutte pronte per Miss Universo 2012

5/12/2012

L'ultima sfida si giocherà il 19 dicembre, ma a Las Vegas le 89 aspiranti Miss Universo sono già in fibrilazione. Arrivano da tutti i Paesi del mondo e tra prove, photocall, trucco e parrucco stanno trascorrendo i giorni che le avvicinano alla finale in trepidante attesa. A consegnare la corona alla nuova Miss planetaria sarà Leila Lopes dell'Angola, Miss Universo 2011.

foto Ansa

26 anni e tanti sogni nel cassetto, ha passato il suo anno da "più bella dell'universo" a promuovere la lotta contro l'Aids. Per la sessantunesima edizione del prestigioso concorso di bellezza la candidata italiana in concorso è Grazia Maria Pinto, catanese, classe 1988, modella italiana, incoronata Miss Universo Italia 2012 il 31 agosto.



Come parte del premio vinto in quest'occasione, la modella ha ricevuto anche un soggiorno premio a Panama, dal 5 ottobre al 22 ottobre, per frequentare la prestigiosa Katty Pulido International Academy, dove ha ricevuto un allenamento intensivo in tutte le specialità richieste per la sua partecipazione a Miss Universo. sarà pronta per sfidare le sue 88 splendide rivali?