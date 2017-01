Silvia in rosso illumina il Natale

Abbate, shooting hot in sexy lingerie

5/12/2012

Ha un fisico spaziale, una chioma bionda fluente e due occhi da cerbiatto azzurri. Potremmo definire Silvia Abbate la Barbie dello showbiz italiano. Lei, affezionatissima a Twitter posta immagini di vita quotidiana, senza filtri... e imbarazzi. Sexy nella immagine in cui si lascia sistemare la lingerie rosso fuoco sul lato B da un collaboratore in occasione di uno shooting fotografico.

foto Twitter



Modella per il suo blog gioca a mettersi in posa anche quando non lavora. Sempre impeccabile nel suo look ama evidenziare la sua bellezza con maliziosi e "naturali" autoscatti. Come quando mostra le forme del suo seno con una prospettiva dall'alto o le sue gambe nude... oppure davanti allo specchio in attesa di concludere la sessione di trucco e parrucco.



Certo è che l'immagine in cui si mostra in lingerie merita la giusta attenzione. Con un completino rosso fuoco in raso è irresistibile. Le autoreggenti nere che un suo collaboratore sta prontamente sistemando, completano "l'opera d'arte". Ma anche con lo stivalone dal tacco aggressivo non è niente male.