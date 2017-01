Kate Upton si spoglia per Vogue Germania

Topless e lingerie mozzafiato

5/12/2012

Kate Upton lo sa, le sue curve sono irresistibili, specie se lei non ha nulla addosso ed è anche bagnata. E allora la bionda e prosperosa top model americana, musa di Sports Illustrated e super gettonata da tutti si spoglia e si tuffa in piscina. Stavolta per Vogue Germany.

foto Twitter

La rivista di moda lancia un servizio bollente e sexy, quasi poco consono allo stile di un magazine rispettosissimo e tradizionale come è Vogue. Ma alla Upton non si resiste. E allora eccola in topless in piscina tra spruzzi, giochi d'acqua e bellimbusti che la corteggiano, e poi mentre si rotola con uno di loro nella paglia in lingerie sensuale.



Poi su Twitter, dove la Upton posta regolarmente cinguettii e scatti intimi, eccola in uno scatto di backstage mozzafiato. Kate ipnotizza con le sue forme burrose e conturbanti, un corpo statuario che è una garanzia di successo comunque, soprattutto se sfoggiato con pochi vestiti addosso.