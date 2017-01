Barbara D'Urso si è innamorata

Colpo di fulmine e lui è più giovane di lei

5/12/2012

Dopo anni di castità, come lei stessa ha dichiarato, Barbara D'Urso si è innamorata: "C'è un uomo che mi piace tanto", dice la conduttrice a “Diva e Donna”, "l'ho visto e ho detto: è lui". Altro non sappiamo, se non che è più giovane di lei: "Sta dentro i 49 anni"...

foto Twitter

In realtà lui non sa niente e la D'Urso ammette di averlo visto solo una volta ma... è stato colpo di fulmine: "Non è conosciuto. L'ho visto solo una volta e ho detto: è lui. Già lo vedo, bello come un Dio, con le spalle larghe, che scende dal camino". Sì perché la bella conduttrice di "Pomeriggio Cinque" e di "Domenica Live" è convinta che l'amore per lei arriverà a Natale, e a portarglielo sarà proprio Babbo Natale giù dal camino.



Grintosa, frizzante e incredibilmente energica Barbara D'Urso, che su Twitter sfoggia un look da professoressa sexy, si racconta con un pizzico d'ironia sul settimanale e conferma: "Sono casta dal 2009. Una cosa difficile da comprendere, lo so, m aper avere una storia con uno mi deve intrigare da tutti punti di vista". E per storia lei non intende l'avventura di un giorno: "Non è che tu dormi con me una notte e e domani nemmeno ti sento". Di corteggiatori, il più delle volte più giovani di lei, ne ha quanti ne vuole, 800 dice lei, soprattutto calciatori. Ma per lei ci vuole un paleomaschio, ovvero un uomo solido, d'altri tempi: "Voglio un uomo che non abbia fragilità e capisca le mie...Uno carismatico, non padronale però".



Lo sconosciuto che l'ha ammaliata potrebbe rispondere a questi requisiti, ma Barbara non lo sa ancora o non lo svela, ma non perde la speranza, nemmeno quella di fare un altro figlio, un giorno. A 55 anni la signora della televisione ha più energie di una ragazzina, ma e le idee più chiare di una donna della sua età. Sul sesso maschile soprattutto. Si definisce un'addolorata dagli uomini, ma anche una che ha amato tanto, da Memo Remigi a Vasco Rossi e soprattutto il padre dei suoi figli Mauro Berardi. Adesso aspetta Natale davanti al camino e dell'uomo che le ha fatto perdere la testa dice: "Se è un fico ce la farà a tenermi".