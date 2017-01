Cecilia si spoglia, Belen fa festa

La piccola Rodriguez in edicola nuda

5/12/2012

Seno esplosivo, fondoschiena tonico, fisico perfetto, pose ammalianti e sguardo magnetico. Davanti all'obiettivo di Carlo Battillocchi per il calendario For Men la piccola Rodriguez pare un'esperta e sicuramente dimostra tanto sex appeal. Cecilia finalmente è in edicola con i suoi dodici mesi come mamma l'ha fatta.

foto Facebook

Fotografata di profilo con i capelli sciolti e il fisico scultoreo la piccola Rodriguez somiglia parecchio alla sorella più famosa e sicuramente ne sta seguendo le orme. Eppure rivela di non voler fare carriera in televisione, ma di sognare una bella famiglia e una vita tranquilla. Magari in Argentina.



E proprio in Argentina lei e Belen torneranno presto per le feste di Natale. Con loro ci sarà anche Stefano, il primo fidanzato ufficiale a passare il 25 dicembre con i Rodriguez. E così mentre Cecilia mostra le sue foto piccanti senza veli, Belen si fotografa nei momenti di vita quotidiana e ci tiene aggiornati attraverso il suo profilo social.