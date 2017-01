Piccoli imprevisti per vip molto fashion

Stessa giacca per Justine Mattera e Melissa Satta

4/12/2012

Un mese ricco di eventi per festeggiare il Natale in grande stile. Protagoniste del Christmas Party organizzato nello store milanese di Stella McCarteny sono le bellezze nostrane. Fashion nei loro abiti griffati Federica Fontana, Melissa Satta, Justine Mattera, Paola Maugeri, Francesca Senette e tante altre vip. Anche negli incontri più alla moda non mancano piccoli “incidenti” di percorso: dalle calze bucate alla scelta dello stesso capo d'abbigliamento.

foto Olycom

Si ritrovano in pieno centro, davanti alla luminosissima boutique della stilista McCartney per farsi fotografare e ammirare. Ognuna di loro ha trascorso parte del pomeriggio per arrivare impeccabile al grande evento per poi scoprire, come nel caso di Justine Mattera e Melissa Satta, di aver scelto lo stesso capospalla. Una delle due cede e la bionda showgirl americana se lo sfila con disinvoltura mostrando la sua schiena nuda.



E su Twitter scopriamo anche qualche altro piccolo altarino. Federica Fontana, splendida in blu cobalto, scrive: “Ops...calza bucata”. La Mattera risponde prontamente: “Non eri l'unica con la calza bucata stasera”.