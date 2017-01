La Santarelli è una sposa sexy

Ha sfilato in passerella a Caserta

4/12/2012

Il cartellone con la sua immagine in reggiseno ha fatto sbandare parecchi automobilisti a Milano. Del resto le foto di Elena Santarelli in biancheria intima Infiore sono davvero da capogiro. Ma se in nero è bollente, anche quando indossa il bianco è proprio sensuale. Prova ne è la sfilata in abito da sposa tutto pizzi, trasparenze e sex appeal alla fiera Mia Sposa a Caserta.

foto Twitter

Mamma di un bimbo, Giacomo, convive da diverso tempo con il calciatore Bernardo Corradi. Di nozze non se ne parla, ma in abito da sposa la Santarelli è davvero affascinante e la passerella per la fiera degli sposi forse è un chiaro segnale lanciato al suo Bernardo.