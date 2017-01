Colombari: "Mai avuta proposta indecente"

Martina su Maxim tra bellezza e sensualità

4/12/2012

Sta lavorando sodo per debuttare nel musical “La febbre del sabato sera”, ma non perde di vista cinema, tv e soprattutto la sua famiglia. Martina Colombari, di una bellezza rara e una sensualità innata, si racconta a Maxim. Di un uomo l'attrae il suo essere maschio e sul sesso ha le idee chiare: "Mi piace che ci sia la passione, l'amore, che ci sia sesso... quello vero. Siamo fatti di sangue e di carne. Il sesso comunque l'ho riscoperto da grande".

foto Maxim Italia

Aveva 16 anni quando venne incoronata Miss Italia e di strada ne ha fatta tanta grazie a impegno e costanza. “Non ho mai chiuso un contratto dietro un divano o sopra un letto”, sottolinea.



In posa per il mensile sfoggia le sue doti. Sguardo penetrante e fisico scolpito non passano inosservati. Una scollatura a V evidenzia il suo décolleté mentre una culotte lascia scoperte le sue natiche, perfette. Così come le sue sinuose gambe.



Confessa apertamente di essere gelosa del marito Costacurta: “Sono quella che controlla il cellulare quando entra in doccia. Qui non si scherza, bisogna essere sempre sul pezzo”. E in un uomo l'attrae l'essere maschio: “Billy oltre a essere bello è anche maschio. Un uomo deve avere qualcosa che ti prende. Quel qualcosa che respiri, che percepisci dalla stretta di mano. Io sono molto fisica, mi piace il contatto”.



Martina, per molto tempo modella di professione, è anche consapevole che la bellezza non basta. E' la sensualità a fare la differenza: “E' quel pepe, quel fuoco che hai o non hai”. Lei, nonostante abbia preso coscienza della sua bellezza quando ha iniziato a relazionarsi con gli uomini confessa che: “La vedi verso i 30, i 35 anni, quando è anche fascino, spessore, carattere e personalità.