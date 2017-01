Kate incinta, William in ospedale

Il principe fa visita alla Middleton

4/12/2012

Kate Middleton ha trascorso tranquillamente il secondo giorno in ospedale dopo il malore causato dalla gravidanza. Il principe William è al suo fianco e nel Regno c'è frenesia per l'arrivo dell'erede al trono. Su Twitter sono già stati aperti diversi profili intestati al piccolo, il Daily ipotizza che si tratti di due gemelli, qualcuno racconta i consigli di zia Pippa e c'è chi fa pronostici sul giorno esatto del concepimento.

foto Tgcom24

La Middleton dovrebbe essere incinta di 8 settimane e l'annuncio è stato dato in fretta e furia dopo il ricovero della duchessa. La Middleton soffriva di "vomito eccessivo" ed era a rischio disidratazione per questo l'esigenza di andare in ospedale. Pare che questa forma particolare di nausea colpisca il 2 per cento delle donne in gravidanza e che spesso sia associata all'arrivo di due bambini. Secondo quanto ipotizzato da qualcuno, il concepimento potrebbe essere avvenuto durante il viaggio in Estremo Oriente a settembre e sicuramente non durante il soggiorno francese tanto chiacchierato per il topless e le foto scandalose.



C'è chi azzarda che la nascita potrebbe arrivare a luglio e chi, invece, sostiene che sarebbe un bel regalo di anniversario se capitasse ad aprile. E poi le nausee e il malore di Kate, che secondo il Daily starebbe a significare che la cicogna, come desiderato dal principe, porti non uno, ma due bebè.



Ma gli inglesi discutono anche dei consigli che zia Pippa sarebbe pronta a dare alla sorella e si divertono nelle parodie creando profili intestati al nascituro.



Palazzo reale: "Kate sta meglio"

La duchessa di Cambridge sta meglio. Lo comunica questa sera St. James's Palace, senza fornire tuttavia ulteriori dettagli sulle condizioni di salute della duchessa di Cambridge ricoverata al King Edward VII Hospital di Londra. "La duchessa di Cambridge continua a stare meglio. Il duca e la duchessa di Cambridge sono immensamente grati per i messaggi di sostegno che stanno ricevendo. La duchessa rimarrà al momento in ospedale e continuerà ad essere sottoposta alle cure necessarie", ha fatto sapere il palazzo reale.