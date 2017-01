Sarah Nile è seminuda per De Nardi

L'ex gieffina è la reginetta di luglio, un abitino bianco che le copre solo il seno e splendide curve bollenti. Glamour la parola chiave dell'edizione 2013 del Calendario De Nardi, leader italiano nella produzione di porte basculanti, che ha affidato quest'anno la sua immagine a ex troniste, modelle, attrici e ex gieffine, dedicandolo alle mille sfumature della donna glamour. Ovvero sexy.



La traduzione di “glamour” indica infatti qualcosa di ammaliante e seducente. Nell'inglese antico la parola aveva addirittura un collegamento diretto con la magia e con l'incantesimo capaci di spiazzare chiunque. E i 12 scatti di De Nardi provocano proprio questo effetto magnetico, 12 corpi femminili da cui è difficile staccare gli occhi. Il Calendario sarà presentato ufficialmente domenica 16 dicembre allo Shu Café e Restaurant di Milano, un'occasione imperdibile per incontrare le sexy protagoniste.



Le modelle posano provocanti e sensuali per l'obiettivo di un artista della fotografia come Enrico Ricciardi. Tra loro, oltre all'ex gieffina Sarah Nile, l'attrice Emanuela Postacchini, la corteggiatrice di "Uomini e Donne" Claudia Borroni e poi l'ex stagista di "Markette" Clizia Incorvaia, Maty Diouf, Katarina Raniakova e Solveiga Mykolaityte, Elena Gallina e Sara Brancati e ancora Anna Coutinho, Elena Todos e Carmen Pascu.



Un tocco di magia per un calendario, ormai attesissimo ogni anno, che è l'impronta guida dell'azienda e che esalta, edizione dopo edizione, il fascino irresistibile della bellezza femminile,seducente e... glamour.