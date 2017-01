Kate incinta, bookmaker scatenati sul nome

Dal sesso al peso, si scommette sull'erede di William

3/12/2012

Dal sesso al peso, e naturalmente il nome. I bookmaker sono già al lavoro e scommettono sull'erede della coppia reale. Sulle lavagne d'oltremanica è già disponibile un'ampia offerta: quote alla pari per un fiocco rosa o un fiocco azzurro, entrambi offerti a 1,83. Per il nome l’agenzia Paddy Power, come riporta Agipronews, punta su Frances (8,00), Victoria (9,00), John (9,00) e Philip (11,00), mentre l'omaggio a Diana Spencer si gioca a 11,00.

foto Ap/Lapresse



Secondo i quotisti il bambino potrebbe nascere a luglio 2013, mese favorito a 5,00 sulla lavagna della sigla William Hill. Non solo, visto che i bookmaker si lanciano anche sul colore dei capelli (il castano è quello più probabile a 2,50), e il peso alla nascita (poco più di 3 kg valgono 3,50).



In tabellone anche l’ipotesi di un parto gemellare, possibilità per ora lontana a 50 volte la posta.