Gb, William e Kate aspettano un figlio

Annuncio ufficiale del St. James Palace

3/12/2012

Dopo 20 mesi di matrimonio, il duca e la duchessa di Cambridge, il principe William e la consorte Kate Middleton, aspettano un bambino. Lo ha annunciato ufficialmente St. James Palace, residenza ufficiale dei principi. William è il secondo in linea di successione al trono, dopo il padre Charles, principe di Galles. Intanto Kate è stata ricoverata in ospedale a Londra in seguito alle nausee.

foto Olycom

La gravidanza, spiega il Palazzo, è "nelle primissime fasi". E la duchessa 30enne dovrebbe rimanere al King Edward VI Hospital (assediato da giornalisti, fotografi e curiosi) dove si trova in compagnia di William alcuni giorni e avrà bisogno di un periodo di riposo successivo. Nelle ultime settimane Kate aveva continuato a partecipare a eventi pubblici, giocando ad esempio a hockey con gli studenti nella sua ex scuola.



Maschio o femmina che sia, sarà comunque erede al trono, terzo in linea di successione, in quanto primogenito della coppia reale. Il 28 ottobre del 2011 i capi di governo del Commonwealth, di cui è formalmente sovrana Elisabetta II, infatti hanno proposto all'unanimità di cambiare la legge di successione al trono per consentire anche ad una erede donna di diventare regina, in presenza di un fratello minore. Ma il processo legislativo non è stato ancora completato.