Brad Pitt a letto con la moglie di Tyson

Dall'"incontro" l'attore uscì indenne

3/12/2012

"Ho beccato Brad Pitt a letto con mia moglie". A parlare è nientemeno che Mike Tyson, ma per fortuna, per Brad Pitt almeno, il fatto risale agli anni '80, quando il campione di pugilato stava per divorziare dalla moglie Robin Givens e Brad Pitt non era ancora la star che è oggi. L'attuale Mr.Jolie uscì indenne dall'incontro con il grande e grosso pugile che lo risparmiò non si sa bene per quale ragione.

foto LaPresse

Forse perché troppo impegnato a gestire il suo matrimonio con divorzio in tempi record. Tyson e la Givesn rimasero sposati infatti solo qualche mese tra accuse di violenza sessuale e furti e come Tyson racconta a In Depht with Graham Bensinger, proprio prima del divorzio ufficiale il pugile, che continuava a vedere la quasi ex moglie per "fare sesso con lei", la trovò a letto con un giovanissimo e ancora semi sconosciuto Brad Pitt: “Stavo divorziando, ma ogni giorno, prima di andare dal mio avvocato per accusarla di rubare, andavo a casa sua e facevo sesso con lei. Quel giorno qualcuno mi aveva battuto sul tempo, Brad era arrivato prima di me”. “Ero arrabbiatissimo. Stavo per… avreste dovuto vedere la sua faccia quando mi ha visto”.



Non successe niente, almeno stando alle clamorose dichiarazioni postume di Tyson, ma bisognerebbe ascoltare anche Mr Pitt. La verità sta sempre in mezzo.