Alessia Franchi è Miss Ciclismo 2012

Misure mozzafiato per la più belle su due ruote

3/12/2012

Con una volata a base di misure mozzafiato 80, 60, 88 per un metro e 73 di altezza, Alessia Franchi 22 anni vince la finale di Miss Ciclismo 2012 e si aggiudica a Erbusco, in provincia di Brescia, il titolo di più bella delle due ruote con un distacco di 55 punti rispetto alla seconda classificata. Un traguardo da campionessa.

foto Ufficio stampa

In realtà Alessia, studentessa universitaria piacentina e ballerina, aspirante conduttrice televisiva, in bicicletta ci va solo per passione e hobby e così anche le sue "colleghe" di sfilata, amanti delle due ruote ma non professioniste. Miss Ciclismo infatti è un concorso di bellezza riservato alle ragazze che utilizzano la bicicletta a livello non agonistico.



La giuria presieduta dal campione olimpico, il kazako Alexandre Vinokourov, e composta da numerosissimi corridori professionisti come Filippo Pozzato, Damiano Cunego e Vincenzo Nibali, ha incoronato, al secondo posto, anche la varesina Barbara Roso ferma e al terzo la veneziana di Chioggia Elisa Perini, giù dal podio, ma comunque premiate con una fascia, la veneziana Desiree Busetto e la bresciana Desiree Ponchiardi.



La vittoria di Alessia è più che meritata, oltre che per la sua bellezza, anche come rivalsa per l'edizione 2010 del concorso quando giunse alla finale, ma a causa di un’influenza fu costretta a dare forfait. Oltre al titolo di Miss Ciclismo, Alessia ha vinto un soggiorno di una settimana per due persone nell’esclusivo Resort di Watamu in Kenia, un set di valige, un ciondolo con brillante e naturalmente una bellissima bicicletta da trekking, per nuove e avventurose pedalate verso il successo.