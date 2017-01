La Santarelli mangia la mortazza

3/12/2012

Elena Santarelli si abbuffa con la mortazza, la Satta è alle prese con un megapanettone, mentre la Chillemi non sa resistere ai macaron. Le belle, alla faccia della linea, non rinunciano a una bella scorpacciata di dolci e prelibatezze non proprio dietetiche. Tutte e tre vanno in palestra e sono in formissima, però sanno concedersi qualche peccato di gola. Per fortuna.

foto Olycom

Guardare la Santarelli mentre infila in bocca due fette di pane casereccio con una bella fetta di mortazza fa venire l'acquolina. Eppure poco dopo si infila in un abito da sera nero e per magia le calorie scompaiono.



Melissa Satta, intervenuta allo shopping benefico di Convivio al Fidenza Village con l'amica Ana Laura Ribas, invece, si è concessa diversi bocconi di panettone. Non un dolce comune, ma una forma extralarge a cui la ex velina non ha resistito assaggiandolo subito. E che dire della bella ex miss Italia che in un negozio di Roma ha fatto scorta di macaron. Ovviamente dopo averli provati uno ad uno.