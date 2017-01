Alessia, mamma in forma e super sexy

La Fabiani magra a un mese dal parto gemellare

3/12/2012

Quando si dice ripresa da record! Alessia Fabiani, l'ex letterina diventata mamma di due gemelli da appena un mese è tornata in perfetta forma. Come abbia fatto non si sa. Certo la sua vita è radicalmente cambiata: doppie poppate, doppi cambi e bagnetti l'hanno resa più frenetica. Ma il risultato è straordinario. Immortalata ad una cena di gala mostra delle gambe magrissime e un pancino praticamente piatto. Anche se il viso sembra un po' stanco, la showgirl è ritornata super sexy.

foto Olycom



Il 3 novembre aveva annunciato la nascita dei suoi due bambini, Kim e Keyra, su Twitter "Una gioia mi pervade... Indescrivibile sensazione di pace..odore di purezza e di vita! Sono diventata mamma di due creaturine! Felicità". E a distanza di qualche giorno aggiunge: “Mi sono innamorata un'altra volta... anzi... due”.



E così sul social Alessia si apre e mostra quel lato romantico del suo carattere. Lei maliziosa nello sguardo e spesso provocante nei modi, è diventata più riservata... o forse più indaffarata. Per un po' non l'abbiamo vista, nessuna immagine su Twitter e nessuna paparazzata in giro. Fino alla cena di gala per celebrare uno storico ristorante romano. Capelli raccolti, trucco appena accennato che non copre benissimo gli evidenti segni di stanchezza e un vestitino al cardiopalmo. Cortissimo, sfoggiato con naturalezza.

La Fabiani è sola, al suo fianco non c'è il compagno Fabrizio Cherubini. Che sia rimasto a casa a fare il mammo per permettere alla sua dolce metà di riprendere fiato?