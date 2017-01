Michelle Hunziker è incinta?

La carezza di Tomaso svela un dolce segreto...

3/12/2012

"Un figlio? Vedrete, vi stupirò", aveva detto Michelle Hunziker poche settimane fa. Poi una battuta sibillina di Ezio Greggio aveva fatto decollare il gossip: "“Michelle e Trussardi sono un duo che sembra un trio”. Adesso però le foto di Gente, dove Tomaso accarezza il pancino di Michelle, valgono più di un annuncio ufficiale.

foto Gente

Michelle e Tomaso sono insieme nel locale di proprietà Trussardi, di fianco alla Scala. I due si guardano con affetto e dolcezza, Michelle si alza dalla sedia e si avvicina al suo compagno. Ha indosso un maglioncino rosso,, i capelli raccolti, il volto sognante...Tomaso le posa una mano sul pancino, una dolce carezza che potrebbe nascondere un altrettanto dolce segreto. Poi un bacio a suggellare un amore che dura da poco più di un anno e che sembra rafforzarsi di giorno in giorno.



Non ci sono conferme, ma nemmeno smentite per ora. Dopo tante supposizioni, mezze parole, dichiarazioni d'intenti e d'amore reciproche e frasi buttate lì per stuzzicare il gossip, come la battuta sibillina di Ezio Greggio a "Striscia" , questo gesto vale però più di qualsiasi annuncio ufficiale.



La showgirl svizzera intanto riparte con la tournée di "Mi scappa da ridere", le repliche si fermano, guarda caso proprio a fine marzo. Allora il pancino potrebbe essere già troppo grosso e visibile per continuare a ballare, cantare e recitare.

Ma questo lo vedremo tra qualche mese. Per ora restano i sorrisi e gli sguardi innamorati di Michelle e Tomaso, e quel delicato gesto che dice più di tante parole.