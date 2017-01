Kate-William, bebè in arrivo

Secondo i bookmaker nascerà a luglio

30/11/2012

E' incinta o non è incinta? Questo il dilemma degli inglesi, che non perdono di vista le forme di Kate Middleton per capire se la tanto attesa cicogna è in viaggio. I bookmaker ora ne sono convinti e la nascita del bebè è prevista per luglio 2013. Secondo Agipronews, i bookie di William Hill danno il mese di luglio come vincente a 5 volte la posta, seguito da agosto a 6 e settembre a 8. La possibilità che l'erede non arrivi invece nel 2013 è a 3,50.

foto Tgcom24

Ma se il lieto evento si prevede per luglio, gli scommettitori vanno oltre e cercano di azzeccare perfino il giorno preciso. Il bookie offre a 7 volte la posta il giorno della settimana esatto e a ben 251,00 la data di nascita precisa. Intanto alla prima visita ufficiale di William e Kate d'Inghilterra a Cambridge ecco che dalla folla è arrivato un dono speciale: una tutina da neonato. Che sia di buon auspicio?