Cicliste a nudo per Cyclepassion

Nell'ottava edizione del calendario anche Julia Innerhofer, atleta italiana

30/11/2012

Torna per l'ottava edizione il calendario di Cyclepassion. Dodici mesi in compagnia di incantevoli atlete di fama mondiale tra cui spicca il nome di Kristina Vogel, vincitrice della medaglia d'oro ai giochi olimpici di Londra nello sprint a squadre su pista di ciclismo. Pose sensuali, sguardi ammiccanti e curve in primo piano per le "amanti" delle due ruote.

Le conosciamo come atlete, ma prima di tutto sono donne... e che donne. Fisico scolpito dai duri allenamenti, viso dolce, carattere grintoso e mise provocanti. Minigonne, tacchi a spillo e seni appena coperti sono alcuni degli ingredienti pepati di questa nuova edizione del calendario prodotto da Anke Wilken, Daniel Geiger e Markus Neuert.



Scatti provocanti vicino agli “attrezzi del mestiere” per l'ungherese Barbara Benkó, l'austriaca Irina Kirchler, le tedesche Kristina Vogel e Nadine Rieder, l'olandese Anneke Beerten, l'americana Sonya Looney e non ultima l'italiana Julia Innerhofer che posa in lingerie bianca su vertiginose zeppe.



Anche quest'anno il calendario Cyclepassion 2012 è a disposizione del pubblico nel portale dedicato a soli 36 euro.