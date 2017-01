Guenda a Emma: "Me ne frego di tutto"

Hanno lo stesso tattoo sul braccio

30/11/2012

Emma Marrone e Guendalina Canessa “se ne infischiano”. Di cosa non si sa. Sarà una questione d'amore o altro, fatto sta che sia la ex gieffina, sia la cantante hanno lo stesso tatuaggio sul braccio con la scritta “Je m'en fous”. Per Emma l'incisione è recente, mentre la Canessa ne rivendica la paternità, anche se poi la stessa scritta è anche un marchio di abbigliamento e costumi molto in voga tra le vip.

foto Kika Press

“Emma Marrone mi ha copiato il tatuaggio... io l'ho fatto 2 anni fa... Tiè” cinguetta la ex gieffina sul suo profilo mostrando orgogliosa la scritta sul suo braccio. “Grande la mia sorellina @GiuliaZoppas e il suo je m'en fous” replica Vanessa ricordando a Guendalina che oltre al significato “Me ne infischio” della scritta, c'è anche un marchio d'abbigliamento. E la Canessa da brava fashionista, che anche sul piede ha un tatuaggio con un brand (Chanel), spiega: “E' nato proprio li' il tatuaggio... da Je m'en fous della tua sorellina non lo dimenticherò mai!”.



Poi ci ripensa e calma gli animi anche contro la povera Marrone: “ Io e Emma abbiamo lo stesso tatuaggioooooo grande Emma ti adorooooooo sei forte bravissima e bellissima!”. Qualche dubbio sul concetto? “Me ne frego, me ne fotto di tutto!! Ecco il significato” conclude Guendalina. Chi ha orecchie per intendere intenda.