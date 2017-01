El Shaarawy e la misteriosa biondina

Fuga dai flash dei paparazzi, poi chiarisce: "E' la fidanzata di mio fratello"

30/11/2012

Lei è una biondina alta e magra, lui il Faraone con la cresta del Milan, El Shaarawy. I fotografi li hanno pizzicati per le vie di Milano. Alla vista dei paparazzi però i due si sono innervositi e subito separati. Lui a piedi, lei in scooter. Il talentuoso calciatore non vuole incursioni nella sua vita privata.

foto Olycom

Della sua vita al di fuori degli stadi infatti poco si sa. La biondina, apparentemente più grande di lui, potrebbe essere la fidanzata, mormorano gli esperti di gossip calcistico, ma El Shaarawy, 20 anni e un inizio di stagione esaltante, alla fine chiarisce su Twitter: "La ragazza bionda fotografata insieme a me non è altro che la fidanzata di mio fratello! Svegliaaaaaaaaa!".



Scioglie quindi il riserbo, lui che in genere preferisce parlare solo di calcio. Al giovane idolo rossonero che a Sport Week ha raccontato della sua emozione nel giocare a San Siro, i paparazzi danno fastidio. Ma ci si dovrà abituare, quando si diventa una stella del pallone i flash e le invasioni di campo nella vita privata sono inevitabili.