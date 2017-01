Lingerie provocante per la Longoria

09:38 - Le piace pensare che sia la personalità a determinare la bellezza delle persone. Ma per Eva Longoria c'è molto di più. Sensualità, carica erotica e sguardo magnetico. E' single, ha una vita piena di impegni e si occupa attivamente di questioni sociali. Gabrielle Solis, la casalinga disperata, è solo un bel ricordo con la quale condivide quel lato sexy e provocante che ben trasmette nel servizio fotografico per GQ Messico. Guardare per credere.



Una stanza bianca e vuota. A colmarla ci pensa Eva, la primadonna, con la sua chioma fluente e la sua pelle ambrata coperta solo da provocante lingerie. Rosa, nera, bianca, in pizzo... la cambia spesso, ma non cambia il risultato. E' una vera panterona. Merito delle sue curve, armoniose, e dei suoi occhioni allungati, proprio come quelli di un felino. Non è una top model alta e magra, ma incanta. Una vera bomba erotica piena di corteggiatori ma ancora sola con due matrimoni falliti alle spalle e una storia appena conclusa con Mark Sanchez, quarterback dei New York Jets.



Nel backstage del servizio per la versione messicana di GQ si lascia consigliare dallo staff e sorride divertita mentre si sistema una giacca che ad un certo punto apre per evidenziare il suo seno sorretto da un reggiseno a balconcino. Poi torna a terra, dove sdraiata in posizione prona mostra il suo sedere. Piccolo, tonico e semplicemente perfetto.