Elena sfida Belen a colpi di lati sexy

Cartelloni pubblicitari in competizione, meglio la farfalla o le tette?

30/11/2012

"Tra una farfalla e due bigné, c'è differenza", Elena Santarelli sfida Belen a colpi di lati sexy e cartelloni. La showgirl confronta le due pubblicità affisse nelle città e manda una frecciatina alla bella argentina: "La mia è una seconda abbondante, ho messo solo 230 grammi di protesi. Il mio è il miglior décolleté d’Italia".

foto Twitter

Mentre quindi il traffico va in tilt per una "scandalosa" Belen, testimonial Jadea, che ammicca in completo intimo con le mani che abbassano gli slip per mostrare la nota farfallina e per una prosperosa Elena Santarelli in push up Infiore, con l’effetto di aumentare due taglie, scoppia un vero e proprio caso sui lati più hot delle due sensuali modelle.



A dare il "la" è stata proprio Elena Santarelli intervenuta al programma radiofonico "I corrieri della sera" di Radio Kiss Kiss, la quale incalzata dalle domande pungenti di Pippo Pelo e Francesco Facchinetti, non ha avuto pietà per la sua “rivale” Belen Rodriguez. La bella di Latina ha messo a confronto i due cartelloni pubblicitari che stanno facendo impazzire gli automobilisti e i vigili urbani. In quello in cui è lei la protagonista il focus è su un seno magistralmente sostenuto da un push up strategico.



Belen invece ha puntato tutto sulla fatidica e ammiccante farfallina. "Tra una farfalla e due bignè c’è una bella differenza. E poi la mia è una seconda abbondante, ho messo solo 230 grammi di protesi. Il mio è il miglior décolleté d’Italia. E comunque le tette sono sinonimo di maternità, allattamento e benessere" ha detto senza mezzi termini la Santarelli, 32 anni, mamma di un bambino avuto dal compagno Bernardo Corradi, e donna con un fisico mozzafiato. La sfida quindi si sposta sul piano delle protesi. Anche Belen ha sempre ammesso di aver ritoccato un po' il suo décolleté, quanti grammi di protesi abbia utilizzato però non ci è dato di saperlo. Se poi si parla di maternità, qui probabilmente la sexy showgirl argentina ha qualche punto di vantaggio, visto che è in dolce attesa e se le tette sono sinonimo di maternità, bé chi meglio di lei può rappresentare la dolci curve di una futura mamma? Ai lettori l'ardua sentenza, meglio la farfalla di Belen o il seno della Santarelli e se si parla di seni, meglio quello della showgirl argentina o di quella di Latina?