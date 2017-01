Cracco: "Non voglio stupire, ma emozionare"

Lo chef pluristellato sulla copertina di GQ - dicembre

29/11/2012

Riservato nella vita privata quanto grintoso ai fornelli. Carlo Cracco, chef pluristellato si guadagna la copertina di GQ di dicembre e racconta la sua esperienza in cucina e in tv dove ha raggiunto una discreta notorietà grazie a un raffinato reality. Nel servizio fotografico è affiancato da due modelle nude, una vera tentazione per qualsiasi uomo, ma lui... continua a versare vino.

foto Gq

Da bambino vinse un concorso per chierichetti e incontrò papa Wojtila, a 26 anni aveva già conquistato tre stelle Michelin. Carlo Cracco lavora sodo e conferma: “Sono uno che crede in quel che fa e cerca di farlo in modo corretto”.



Perché ogni suo piatto deve trasmettere emozione: “Cucinare va oltre il nutrimento. Cerco di trasferire quanto provo a chi sta seduto. Non voglio stupire, ma emozionare facendo scoprire sapori familiari in una veste nuova”, afferma lo chef.



Intanto due bellezze dalle gambe chilometriche, Jessica Dykstra e Kristy Goretskaya, si appropriano della sua cucina sfoderando tutto il loro sex appeal con un tacco 12 molto aggressivo e niente più. Mentre la bionda appoggia le sue natiche perfette sul piano di lavoro, la rossa gioca con lo sportello del forno. Poi insieme si siedono al tavolo e si lasciano servire del vino da un elegantissimo e imperturbabile Cracco, perché in cucina “bisogna restare concentrati per fare un buon lavoro”.



E tra il ristorante e numerose consulenze, Cracco si prepara a tornare in televisione con il programma di successo Masterchef.