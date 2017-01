Berenice col pizzo è da capogiro

La bond girl posa sexy per Fhm Lituania

29/11/2012

E' il suo momento d'oro e Berenice Marlohe, la nuova bond girl, è protagonista di tante riviste patinate, spot e passerelle. Fisico mozzafiato per la 33enne attrice diventata famosa grazie al suo ruolo nel film di James Bond Skyfall, il capitolo del cinquantenario della saga sull'agente segreto. In slip e reggiseno, tra pizzi e sguardi hot Berenice riesce a catalizzare gli occhi del lettore che sfoglia con palpitazione le pagine che la ritraggono.

foto Kika Press

Stesa sul letto o appoggiata a una parete, Berenice sa fare le mosse giuste per intrigare e i flash non riescono a contenere tutto il suo sex appeal. Dopo il suo ruolo di bond girl è richiestissima a Hollywood e in tanti fanno fila per averla nella loro campagna pubblicitaria. Ora vorrebbe fare una parte da cattiva, ma sicuramente quella da seducente ammaliatrice le riesce benissimo.