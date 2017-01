Miss Canalis mostra i piedi nudi...

Unghie laccate e geco in bella vista

29/11/2012

Per i feticisti dei piedi l'ultimo scatto di Elisabetta Canalis potrebbe davvero diventare un cult. La bella ex velina siede nella sua "home sweet home" davanti a un caminetto e posta la foto dei suoi piedi, appoggiati su un tavolino, unghie smaltate e tatuaggio di un geco in bella vista...

foto Twitter

Scorci di vita privata della sexy sarda "emigrata" in America. Sul tavolino una bottiglia di vino, che fa tanto fredda sera d'inverno, il vaso con una stella di Natale, che fa tanto feste in arrivo e poi un telecomando, un pacchetto di sigarette. Seratina tranquilla, "home sweet home" cinguetta Eli, che presumibilmente è da sola... ma questa è un'altra storia.



Miss Canalis, che tanto ama la vita mondana e le nottate brave, sembra apprezzare di tanto in tanto anche la tranquillità della vita casalinga. Specie in inverno. Nello scatto precedente però sembra di essere catapultati in un'altra stagione...Eli posa con un'amica in canotta e jeans, i capelli scompigliati, bellissima e "snodata" col suo corpo sinuoso. Una vita intensa e impegnata per l'ex di George Clooney, alla quale le cose sembrano andare davvero bene. Adesso manca solo l'amore...