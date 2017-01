Stesso look per Capriotti e il suo cane

Occhiali 3D per gli amici a quattro zampe di Rosita Celentano

29/11/2012

"Sotto la pioggia con Sharon siamo romantiche" scrive Cecilia Capriotti su Twitter. Sharon, per inciso, è la sua amica a quattro zampe. Colta dal freddo la showgirl esce con un cappotto in pelo nero e opta per lo stesso look anche per la sua inseparabile cagnolina. Intanto, sempre a suon di social Costanza Caracciolo "risponde" con una foto in cui sfoggia un bracciale rosa identico al collare del suo cagnolino.

foto Twitter



Amano i loro animali domestici più di qualsiasi altra cosa... o persona. C'è chi gli lascia i propri averi, chi li coccola come figli e chi li tratta come fossero delle preziose bambole. Proprio come fa la Capriotti e una schiera di altri vip. Su Twitter intecettiamo un collarino in pizzo rosa per il cagnolino di Eva Henger e un maglioncino rosa, con tanto di teschi alla moda per Penny Lane, il cucciolo di Miley Cyrus. Guendalina Canessa punta invece sui pois bianchi su sfondo blu.



Altro cane fortunato è senza dubbio Oliver, il labrador di Antonella Clerici, che quest'estate si è rinfrescato in una bellissima piscina privata, ma anche i “piccolini” di Rosy Dilettuso si sono goduti sole e mare a bordo di un lussuoso yacht.



Tecnologici sono Euphoria e Morphine, gli amici a quattro zampe di Rosita Celentano. Con gli occhiali 3D si godono la vita con uno sguardo tridimensionale.



Diventano i padroni del letto, del divano e anche della tavola, dove si accomodano in modo educato, come sottolinea scherzosamente la figlia del “molleggiato”. Vengono strapazzati di baci e abbracciati, a loro non manca nulla. Quest'insieme di premure potremmo definirle le classiche stranezze dei vip e invece altro non è che rispetto e amore verso il migliore amico dell'uomo.