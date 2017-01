Corona, un virus e de Martino

Fabrizio a cena con Nina sta male e poi incontra pure il fidanzato della sua ex

29/11/2012

Nina Moric compra casa e per festeggiare invita Fabrizio Corona a cena, che passa la sera però in bagno con un virus intestinale e poi finisce addirittura in ospedale. E non è tutto per il povero ex re dei paparazzi, che in Corso Como a Milano si ritrova a distanza ravvicinata nientemeno che con Stefano De Martino...

foto Novella 2000

Sguardi al vetriolo e quasi rissa... Non c'è tregua per Corona. Ma partiamo dall'inizio. Ovvero da Nina Moric, che dopo 12 anni di onorato affitto nell'appartamento di via Moscova ha deciso di comprarsi una casa tutta nuova. La showgirl invita Fabrizio a cena per festeggiare l'evento. Lui però, stando alle pillole di gossip di Novella 2000, accusa problemi all'intestino, si chiude in bagno e ci passa un po' di tempo. Effetto ritorno in famiglia? Si mormora infatti di un riavvicinamento tra la Moric e Corona, ma non si conoscono ancora bene le doti culinarie della bella Nina, la quale potrebbe aver sbagliato qualcosa nella preparazione della cenetta per il suo ex.



Che intanto non riesce a stare tranquillo nemmeno nel "suo quartier generale", in Corso Como a Milano, dove solitamente scorrazza da indiscusso bullo di zona. Come mostrano le foto di Novella 2000 Fabrizio è fermo con la sua moto a parlare con alcuni amici. A pochi metri di distanza c'è però anche Stefano De Martino, il suo rivale in amore, quello che gli ha soffiato la ragazza pochi mesi fa. Anche il ballerino è in moto, parcheggiata a un passo dall'ex boss dei paparazzi. Corona fa finta di noon vederlo e gli volta le spalle, Stefano gli rivolge invece uno sguardo torvo e di sfida. E' giunto il momento della resa dei conti?



Nient'affatto perché poco dopo Corona se la prende con i paparazzi intervenuto a fotografare la scena. E De Martino sale sul Suv della sua belle, sì proprio Belen, che lo porta via evitando probabilmente un imbarazzante epilogo. Poi cenetta di famiglia a La Briciola come se nulla fosse, Belen, Stefano, Cecilia, l'amica Patrizia Griffini e il fratellino di Stefano. Insomma un quadretto che strappa sorrisi e compiacimento. Magari non a Corona.