Come Boateng, che baci fuori campo

I calciatori scatenati nei cinguettii

29/11/2012

In campo scatenati e pronti al gol, fuori dal campo teneri e appassionati con le rispettive compagne. Sui profili social dei calciatori vanno in onda parecchi siparietti amorosi, dalle coccole casalinghe di Leonardo Bonucci con Martina, ai baci sotto la pioggia in auto di Boateng con Melissa Satta passando per Caracciolo con Fogacci, Nargi con Matri, De Pin con Montolivo. Le wags cinguettano, ma sono gli sportivi a rivelare i particolari più intimi.

foto Twitter

Da un po' non avevamo notizie di Melissa e Boateng, niente foto insieme, solo qualche cinguettio. Finalmente è lui a fare la prima mossa postando l'immagine della ex velina alle prese con il nuovo i-phone e subito dopo una foto di coppia sotto la pioggia, ma in auto, uno scambio di baci e l'augurio ai followers di una buona giornata.



Ma Prince non è l'unico calciatore a fare il romanticone social. Lo seguono a ruota Riccardo Montolivo con la sua Cristina, Claudio Marchisio, Leonardo Bonucci, Alessandro Matri e Alessandro Fogacci...