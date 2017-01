Un nuovo toyboy per Demi Moore

L'attrice 50enne ha ceduto al corteggiamento del 26enne Vito Schnabel

28/11/2012

Demi Moore sembra non aver imparato la lezione dopo il divorzio da Ashton Kutcher, 15 anni più giovane di lei. L'attrice 50enne, come rivela il New York Post, ha ceduto al corteggiamento del 26enne Vito Schnabel, di professione commerciante d'arte e figlio del pittore e regista Julian Schnabel.

foto Ap/Lapresse

Secondo le indiscrezioni, i due hanno rotto il ghiaccio alla festa di compleanno in India a inizio mese per i 50 anni del fidanzato di Naomi Campbell, il miliardario Vladimir Doronin. Da allora la coppia ha passato diverso tempo assieme.



A quanto sembra, Schnabel, avrebbe da sempre una passione per le donne molto più grandi di lui. Quando aveva 21 anni ha frequentato la modella Elle Macpherson, all'epoca 44enne. Sempre secondo quanto riportato del tabloid newyorkese, Julian, il padre di Vito, 61 anni, si è appena fidanzato con l'ex modella May Anderson, di quasi trent'anni più giovane di lui. Tuttavia, pare che Vito e la sua futura matrigna fossero piuttosto intimi prima che lei iniziasse ad uscire con il padre lo scorso aprile.