Rihanna in topless ammicca su Twitter

Stesso letto per la pop star e il suo ex Chris Brown

28/11/2012

Su Twitter Rihanna dice di essere ossessionata da Burt Simpson, ma forse lo è di più da Chris Brown che dorme senza maglietta, con le braghe calate e il cappellino in testa, proprio sul piumino dell'irriverente personaggio di Matt Goening. La pop star, autrice della foto, a quanto pare condivide lo stesso letto londinese con il suo violento ex fidanzato. E intanto provoca con un topless maliziosamente coperto.

foto Twitter

La follia dei vip non conosce limiti. Lo abbiamo imparato anche grazie a Rihanna che proprio non riesce a dimenticare il rapper che qualche anno fa le rese il viso irriconoscibile a suon di botte.



E' di questi giorni l'immagine in cui lui viene immortalato nel letto della cantante ospite di X Factor 6 a Londra. Si vede solo la schiena nuda e i pantaloni sotto il sedere. Cosa abbiano combinato insieme resterà un segreto. Ma quando nella stessa giornata Rihanna si mostra di spalle senza reggiseno i dubbi sulla veridicità della loro amicizia si fanno sempre più largo. In pantaloncini, con le calze autoreggenti se ne guarda bene di mostrare il suo décolleté, ma riesce perfettamente a stuzzicare la fantasia dei suoi follower e, forse, non solo la loro.



Proprio mentre Rihanna fa una telecronaca dettagliata della sua vita su Twitter, non ultima la foto in cui sul letto in lingerie si gusta un sigaro, Chris Brown smette per sempre di cinguettare a seguito di una lite furibonda con l'umorista Jenny Johnson. Ci auguriamo solo che la pop star sia riuscita a sedare l'animo di Brown.