Alessia, la velina cinguetta innamorata

Amore social per la Reato e Dendi

28/11/2012

Per diverso tempo è riuscita a tenerlo nascosto, ora che “il dandy” sia il fidanzato della velina mora Alessia Reato non è più un segreto per nessuno. E così si scambiano coccole e tenerezze anche su Twitter mostrando tutto il loro amore che dura da un anno e mezzo. “Grazie d'esistere” cinguetta lei a Massimiliano Dendi, detto anche “il dendy” o “dendino”, dopo aver mostrato la foto del suo camerino invaso dai fiori.

foto Twitter

“Sembra che la missione sia riuscita ?...e che la sorpresa abbia fatto effetto!!” replica lui. La sera prima si erano salutati altrettanto romanticamente. “Meno male che tu sei sempre la ragazzina tenera e semplice che ho conosciuto lo stesso anno e mezzo fa” aveva scritto Dendi sul suo profilo social e la velina aveva subito risposto: “Te l'avevo detto che non mi sarei montata la testa! Ah ah ah....promessa mantenuta?”. Massimiliano è d'accordo: “In pieno! Per questo ti meriti una sorpresa!”. E così il giorno seguente la Reato si è trovata un po' di regali in camerino.



Ma Massimiliano scrive anche che ogni giorno vicino alla velina è sempre più bello e quando lei gli dà il buongiorno social lui è felice: “Ora va decisamente meglio!”. Ma gli scambi di battute tra i due piccioncini sono continui: “Arrivo! Accendi il camino... e tira fuori le babbucce”.