Nicole in lingerie per Natale

Con Cipriani vacanze romantiche tra Venezia e Ibiza

28/11/2012

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Nicole Minetti e il famoso ristoratore Giuseppe Cipriani, conosciuto un mese fa in America in occasione di una vacanza. Stando alle indiscrezioni di Diva e Donna, pare che i due abbiano trascorso alcuni giorni romantici tra Venezia e Ibiza. Intanto il settimanale mostra le prime pose dell'ex consigliera per Fruscio. Pizzi e scollature vertiginose non faranno impazzire solo il fidanzato.

foto Diva e Donna



La bella Nicole ha dato una sterzata non indifferente alla sua vita. Prima sfila sulle passerelle milanesi per Parah, poi taglia i ponti con la politica e punta al mondo dello spettacolo. E come ciliegina sulla torta arriva anche l'amore. Peccato che sia Oltreoceano. Giuseppe Cipriani, di una ventina d'anni più grande di lei, ricchissimo, conosciuto solo poche settimane fa, ha fatto battere il cuore dell'ex igienista dentale che è pronta a improvvisarsi pendolare per rafforzare il rapporto.



E mentre la vita privata le regala grandi soddisfazioni (e meravigliosi viaggi), anche dal punto di vista professionale la Minetti è pronta a fare il botto con una nuova provocazione. Testimonial del marchio Fruscio, esclusivamente per un'edizione limitata (che uscirà sotto le feste natalizie), apparirà sui cartelloni pubblicitari di tutta Italia in lingerie: “Sono contenta, un'azienda italiana punta su di me. E non ci vedo nessuno scandalo”. Di rosso vestita, con un abito che evidenzia le prosperose forme del suo décolleté e con un body minimal in pizzo nero, Nicole Minetti regala solo un assaggio di quel che sarà il suo regalo di Natale per il Belpaese.