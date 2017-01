Arriva "The Cal" ... senza nudi

L'impegno del Calendario Pirelli 2013

28/11/2012

Bellissime, tra le più belle del mondo e rigorosamente vestite. Quest'anno le modelle dello storico Calendario Pirelli non si spogliano. Firmata da un maestro dell'obiettivo Steve Mc Curry l'edizione 2013 ha un'anima socio-economica e in 34 scatti racconta la trasformazione del Brasile, terra di contrasti e di bellezze.

foto Ansa

Presentato a Rio de Janeiro alla stampa internazionale con una madrina d'eccezione, Sofia Loren, "The Cal" 2013 non soddisferà certo chi da sempre colleziona questo gioiello fotografico di donne belle e "artisticamente" svestite.

Quest'anno l'anima del Calendario è più sociale che glamour e l'unica parte del corpo svestita che ammicca tra gli scatti è la pancia di cinque mesi della splendida modella brasiliana Adriana Lima.



Autore della quarantesima edizione di 'The Cal' è infatti Steve McCurry, uno dei più famosi fotoreporter mondiali, che ha saputo raccontare la trasformazione sociale ed economica del Brasile avvenuta in questi anni. Si tratta di coloratissime 34 immagini, raccolte in un inedito libro-calendario: 23 i volti di attrici e modelle, 9 le immagini che ritraggono stralci di vita quotidiana e due gli scatti interamente dedicati a murales e graffiti. Un racconto di persone comuni e modelle che sono tutte accomunate dal loro impegno a sostegno di Organizzazioni non governative, Fondazioni e progetti umanitari.



Le protagoniste di questa edizione sono 11 tra modelle, attrici e cantanti. Quattro le brasiliane: Isabeli Fontana (apparsa nel calendario Pirelli 2003 con Bruce Weber, nel 2005 di Patrick Demarchelier, nel 2009 di Peter Beard, nel 2011 di Karl Legerfeld e nel 2012 di Mario Sorrenti) e Adriana Lima, incinta del secondo figlio, ritratta con il pancione.

Poi l'attrice Sonia Braga e la cantante Marisa Monte. Dal resto del mondo l'attrice italo-egiziana Elisa Sednaoui, la modella cecoslovacca Petra Nemcova, la tunisina Hanaa Ben Abdesslem, l'etiope Liya Kebede, le statunitensi Karlie Kloss, Kyleigh Kuhn e Summer Rayne Oakes. "Questo è un calendario diverso da tutti gli altri - ha commentato il presidente di Pirelli, Marco Tronchetti Provera - sono state scelte ragazze molto speciali: non sono solo belle ma hanno anche un forte impegno sociale. E quando colleghiamo la bellezza all'impegno sociale, parliamo del Brasile. In questo paese ci resteremo per decenni, è il Paese del futuro".