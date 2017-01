Elena Santarelli con due taglie in più

In push up Infiore fa sbandare gli automobilisti

27/11/2012

"Il vigile stamatt mi ha detto:nn so quanti incidenti da stamatt!ahah", cinguetta Elena Santarelli sul suo Twitter e posta uno scatto di un mega cartellone pubblicitario, che la ritrae in reggiseno push up, sexy e seducente... da far sbandare gli automobilisti.

foto Twitter

Il cartellone parla chiaro, + 2 taglie con il nuovo reggiseno push up Infiore effetto Maximizer. Un vero e proprio oggetto del desiderio per ogni donna. E la bella Santarelli è la testimonial perfetta, grazie al suo corpo statuario e alle sue curve conturbanti. 32 anni, nata a Latina e mamma di un bimbo avuto con il compagno Bernardo Corradi, Elena ha riscoperto da un po' il gusto di fare la modella, attività che le calza proprio a pennello.



A 17 anni ha cominciato a posare e nel 1998 ha vinto il concorso italiano Elite Model Look. Poi è arrivata la televisione, con la quale la sexy Santarelli si è fatta conoscere nel mondo dello showbiz. Adesso rieccola nelle vesti di modella, eclettica, bellissima e incredibilmente sensuale.