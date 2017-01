Candice Swanepoel in lingerie natalizia

Ecco il catalogo sexy di Victoria's Secret

27/11/2012

Sottovesti e baby doll super sexy di seta e pizzo, reggiseni e slip con fiocchi e pailettes, gli Angeli di Victoria's Secret si preparano per le feste e posano in lingerie natalizia. La bionda e conturbante top model sudafricana Candice Swanepoel guida l'angelico esercito di bellezze...

foto Kika Press

Corpo da sirena e occhi da cerbiatta Candice presenta il catalogo natalizio del famoso brand di lingerie americano. Con lei anche la modella ungherese Barbara Palvin, che pare abbia fatto perdere la testa persino a Justin Bieber e, per la collezione Pink, la bellezza svedese Elsa Hosk. In pole position baby doll e sottovesti in pizzo e morbida seta da accompagnare a tanga super sexy...per notti bollenti sotto l'albero di Natale.