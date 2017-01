Paz de la Huerta si denuda al parcheggio

Forme arrotondate per l'attrice in vacanza a Miami Beach

27/11/2012

Perché rinchiudersi in una cabina se è così comodo cambiarsi il costume tra le auto del parcheggio? Detto, fatto. Ecco che Paz de la Huerta, attrice e modella americana, appostata tra due auto davanti alla spiaggia di Miami, prima si cala le mutandine per indossare il costume e poi si slaccia il reggiseno restando in topless per qualche istante, tempo necessario per sistemare anche la parte di sopra del bikini. E lo spettacolo si fa bollente.

foto LaPresse



Arriva in spiaggia in auto, accompagnata da un uomo brizzolato, poi in ciabatte e con tanto di sigaretta in bocca e capelli all'aria, improvvisa uno spogliarello degno di nota. Lei, che mai si è fatta problemi a mostrasi senza veli sui set fotografici, questa volta mette in mostra le sue forme in un parcheggio fronte mare proprio come se nulla fosse.



E se con un tocco magistrale è riuscita a non mostrare le sue parti intime, non si è fatta problemi a esibire il suo conturbante décolleté.



Abituati alla sua magrezza, questa volta ci coglie di sorpresa. La sua linea si presenta infatti un po' più appesantita. Il ventre è visibilmente sporgente e il sedere non è così tonico come qualche tempo fa. Non è difficile pensare che questa trasformazione sia frutto delle sue insane abitudini fatte di alcol ed eccessi.