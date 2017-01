Marcuzzi, che famiglia allargata!

Facchinetti e Inzaghi dai figli

27/11/2012

In casa Marcuzzi va in scena la “famiglia allargata”. Dopo l'addio tra Alessia e Francesco, lui è stato pizzicato spesso nell'abitazione romana della showgirl. Per il bene di Mia e Tommaso non ha ancora lasciato la casa che condivideva con la Marcuzzi, benché i due abbiano ormai vite separate. Ma non solo, quella casa è un crocevia di familiari. Arriva nonno Facchinetti a trovare la nipotina e anche Simone Inzaghi a prendere il figlio Tommaso.

foto Olycom

Roby e Simone si incontrano proprio davanti all'ingresso: nonno Facchinetti arriva in taxi, l'ex calciatore se ne va su un bolide bianco dove c'è anche la fidanzata Gaia Lucariello, da cui aspetta un figlio. Un altro fratellino in arrivo dunque per Tommaso Inzaghi, primogenito di Alessia. Il cantante dei Pooh e l'ex calciatore chiacchierano e si stringono la mano prima di allontanarsi. Poco dopo l'incontro, a lasciare l'abitazione è Alessia che sorride e fa le linguacce ai flash.



Qualche giorno prima era andato in onda un altro siparietto familiare. Francesco che spingeva il passeggino e portava Mia al parco e poco più in là anche la showgirl. I due nonostante la separazione cercano di condividere alcuni momenti insieme alla bambina.