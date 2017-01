Sara Tommasi: "Ho fatto uso di droghe"

La showgirl in causa per il video hard

26/11/2012

Non può non commuovere il racconto di Sara Tommasi che ripercorre con sofferenza alcuni passaggi della sua vita che le sono costati parecchio in salute e amicizie. Gli eccessi l'hanno rovinata, ma ora è pronta a rifarsi una vita, più sana, più pulita. Anche se le difficoltà non mancano: "Desidero mettere su famiglia e trovare un lavoro, ma nessuno vuole darmi una possibilità. Dicono che ormai il mio personaggio è troppo forte per essere credibile".

foto Facebook



Ospite nella trasmissione di Simona Ventura, l'ex schedina Sara Tommasi si racconta a cuore aperto: "Le amicizie sbagliate mi hanno condotto agli stupefacenti, ma questa non è la soluzione dei problemi e i giovani lo devono sapere. Ho assunto droghe perché sentivo la pressione del mondo dello spettacolo e non riuscivo a vivere serenamente. Considerate che mia madre si era ammalata e che i miei genitori sono separati. Mi sentivo sola, anche se sono sempre stata una ragazza spigliata".



Con tutta sincerità affronta anche il discorso della sua incursione nel mondo del porno, decisione che ha avuto una risonanza di grande effetto: "Anche Tinto Brass mi aveva chiesto di fare un film a luci rosse, tempo fa, ma avevo rifiutato. Il video hard però è stato girato quando non ero in me, quando avevo gravi problemi psicologici e prendevo sostanze illegali a causa delle cattive compagnie. C’è una causa da dieci milioni di euro in ballo perché loro hanno venduto molto e io ne ho avuto in tasca ben poco".