Claudia Gerini provoca a Torino

Abito scollato senza reggiseno

26/11/2012

Scollatura mozzafiato per una sexy e provocante Claudia Gerini, che all'inaugurazione del 30esimo Torino Film festival "dimentica" a casa il reggiseno e sfoggia un décolleté da applauso. Sexy come non mai l'attrice italiana, compagna del cantante dei Tiromancino Federico Zampaglione e testimonial della kermesse, indossa un lungo abito nero con la schiena scoperta e uno scorcio sul seno grazie a una generosa e vertiginosa scollatura.

foto Olycom



Un look che ha lasciato tutti a bocca aperta e che la bella Claudia ha sfoggiato con estrema eleganza e raffinatezza. Madrina d'eccezione per l'inaugurazione della manifestazione cinematografica la Gerini, neo quarantenne e mamma super atletica, è apparsa in splendida forma attirando a sé i flash e gli sguardi ammirati di tutti.