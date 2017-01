Argentero e Catania, baci bollenti

Per i gioielli l'attrice dimentica il reggiseno

26/11/2012

Belli, sorridenti, innamorati e bollenti. Myriam Catania e Luca Argentero scacciano ogni crisi e si mostrano più felici che mai ai flash durante l'inaugurazione di un negozio Pandora a Roma. Per Miriam una mise ad alto tasso erotico con camicia bianca in pizzo semitrasparente sotto la quale si intravede chiaramente la mancanza di reggiseno.

foto Ufficio stampa

Appaiono come la coppia più innamorata del panorama italiano: lui che non toglie gli occhi dalla sua Myriam, lei che non perde occasione per avvinghiarsi a lui e baciarlo. Hanno presenziato per il taglio del nastro in una gioielleria del centro e Argentero ne ha approfittato per donare un prezioso alla moglie.



Luca ha fatto sognare tutte le donne scegliendo per l'attrice uno splendido cadeaux destinato a ricordarle per sempre i momenti speciali trascorsi insieme.