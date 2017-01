Emma Marrone, "troppa" grinta sul palco

Ginocchia logorate e siparietto osé

26/11/2012

Cantare logora, non la voce però, bensì le ginocchia. Succede a Emma Marrone che su Twitter posta lo scatto delle sue ginocchia "provate" dai tanti concerti: "me ne accorgo ora.. ‪#ginocchiadatour‬"" cinguetta la cantante, che sul palco a Roma si dimena in miniabito e piegandosi mostra le sue intimità...

foto Kika Press

Ha grinta da vendere la bionda cantante salentina, ex di Stefano De Martino e lo dimostra ad ogni concerto: "Sono un misto di ansia e adrenalina, emozionatissima .. Vi bacio!! EM", scrive sul suo Twitter prima del concerto romano. Poi sul palco eccola ballare e scatenarsi con tanto di siparietti osé. Non la ferma niente e nessuno, tanto meno le chiacchiere e i gossip maligni e lo ha voluto ribadire facendosi un nuovo tatuaggio sull'avambraccio: Je m’en fous. ‘Me ne infischio’ si è fatta incidere l'artista, un avvertimento gentile e soft rivolto a chi continua a farsi i fatti suoi.



E in un'intervista Emma lo ribadisce: "Fatevi pure i fatti miei. Parlate, parlate, non mi importa niente. Non ho niente da dire. Je m’en fous, come mi sono tatuata sul braccio. Sono un’artista e spero di fare bene il mio lavoro. tutto il resto, come ho detto, è noia". Belen e il suo ex Stefano compresi.