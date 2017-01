Belen si è accampata a Roma

Dopo lo scandalo lascia Milano e si trasferisce

26/11/2012

Dopo le immagini sexy per strada a Milano, ecco le foto di Belen Rodriguez accampata in camerino a Roma per le prove di Italia's Got Talent, che vedrà la sua partecipazione per dodici puntate. Nel capoluogo lombardo i cartelloni in cui appariva sexy e ammiccante con tanto di farfallina a dimensioni cubitali in bella vista hanno fatto scandalo, ma via dalla città Belen non smette di far parlare di sé.

foto Facebook

Tornata a vivere nella capitale per stare vicino a Stefano, la showgirl in dolce attesa mostra la sua nuova avventura... a partire dalla sala trucco. Un lettone con tanti vestiti e scarpe attorno, una specchiera e tanti trucchi, ecco una sequenza di immagini dell'argentina nella sua nuova “dimora” romana tra le prove del programma di Maria De Filippi. Vivrà la sua gravidanza vicino al ballerino di Amici, impegnato in tv, ma sarà molto indaffarata con il piccolo schermo e con un nuovo lavoro da stilista di una linea di moda.



Chi pensava che Belen avrebbe vissuto la sua dolce attesa lontana dai riflettori e in piena tranquillità si è sbagliato perché la Rodriguez non solo sarà in tv con il pancione, ma si prepara anche a fare l'imprenditrice di moda. Il tutto raccontato per filo e per segno attraverso il suo profilo social.



E non si fa mancare manco gli scandali, visto che proprio settimana scorsa è stata protagonista di un cartellone pubblicitario che ha fatto scalpore. Già perché la bella argentina posava in lingerie con farfallina in vista e la gigantografia non è piaciuta alle mamme del quartiere. Chissà se a Roma Belen regalerà altri siparietti piccanti...