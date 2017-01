Natalia, Playmate di novembre

Dalla Polonia un corpo mozzafiato

23/11/2012

Arriva dalla Polonia e la sua bellezza è mozzafiato, si chiama Natalia Kulik e Playboy l'ha eletta la Playmate del mese di novembre. Capelli scuri, occhi di ghiaccio e un corpo da far girare la testa, gambe lunghissime e labbra sensuali e carnose...

foto Playboy

Natalia è nata in un piccolo paese sul mar Baltico, Sopot, nell'estremo Nord, ma Playboy l'ha fatta posare in un luogo ben più caldo, che lei ha reso ancora più bollente sfoggiando il suo corpo senza veli. Al sole però non sta volentieri, lei non ci è abituata e sulla spiaggia le piace soprattutto andare a cavallo, il suo hobby preferito.



Posare nuda non la turba e gli splendidi scatti lo dimostrano. Madre Natura le ha dato un fisico perfetto, perché non mostrarlo a tutti?